Подгорица, , 19:38 — REGNUM Министр сельского, лесного и водного хозяйства Черногории Александр Стийович заявил, что из-за конфликта на Украиной новое повышение цен на муку, крупы и масло на рынке Черногории реально.

Зерновые

«Мы еще не знаем, как будут развиваться события. Мирные переговоры все еще продолжаются, и мы надеемся, что все успокоится. Благодаря агробюджету этого года у нас есть возможность улучшить сельскохозяйственное производство и повысить нашу независимость в производстве продуктов питания. План состоит в том, чтобы улучшить возможности для увеличения производства продуктов питания в домашних условиях, чтобы мы могли гарантировать, что в случае ухудшения ситуации у нас будет еда для нужд нашего населения», — сказал Стейович.

На пресс-конференции, на которой был представлен агробюджет этого года, он упомянул о негативных последствиях эскалации конфликта между Россией и Украиной, когда речь идет о глобальном поставках продовольствия, а также о возможных сбоях на рынке.

«Глобальная ситуация угрожает мировому положению продовольствия. У нас нет товарных запасов с 2003 года и у нас нет механизма защиты на случай стихийных бедствий и перебоев с поставками», — пояснил Стийович.

«Поскольку мы являемся страной, которая сильно зависит от импорта, мы ориентированы на европейскую экономику и зависим от движений на этих рынках, а цены на товары зависят от фондового рынка», — сказал Стийович.

Он сообщил, что на следующий день после начала конфликта, 25 февраля, значительно подскочили цены на зерновые, а также на уголь и нефтепродукты.