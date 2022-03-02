Москва, , 19:33 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 25 февраля ускорилась до 9,05% в годовом выражении с 8,84% неделей ранее. Такие данные приводятся новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Годовая инфляция в стране поднялась выше уровня в 9% впервые с января 2016 года, когда она составляла 9,8%.

Согласно данным Минэкономразвития, цены на продовольственные товары по состоянию на 25 февраля выросли на 11,41% в годовом выражении, в том числе на плодоовощную продукцию — на 16,3%. Непродовольственные товары подорожали на 9,05% в годовом выражении, тарифы на услуги (туристические и регулируемые) выросли на 5,35%.

Напомним, ранее сегодня Росстатсообщил, что рост потребительских цен в России за период с 19 по 25 февраля февраля ускорился до 0,45% с 0,24% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 1,99%.

Читайте ранее в этом сюжете: Недельная инфляция в России ускорилась до 0,45%