Москва, 2 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 25 февраля ускорилась до 9,05% в годовом выражении с 8,84% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Годовая инфляция в стране поднялась выше уровня в 9% впервые с января 2016 года, когда она составляла 9,8%.

Согласно данным Минэкономразвития, цены на продовольственные товары по состоянию на 25 февраля выросли на 11,41% в годовом выражении, в том числе на плодоовощную продукцию — на 16,3%. Непродовольственные товары подорожали на 9,05% в годовом выражении, тарифы на услуги (туристические и регулируемые) выросли на 5,35%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за период с 19 по 25 февраля ускорился до 0,45% с 0,24% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 1,99%.