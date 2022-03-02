Москва, 2 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Раскрыта дата выхода продолжения телешоу «Маска». Соответствующую информацию приводит «Общественная служба новостей» 2 марта.

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Так, премьера третьего выпуска телепроекта запланирована на 6 марта 2022 года. Примечательно, что уже 7 марта 2022 года состоится выход ещё одного выпуска «Маски».

Ранее выход телешоу «Маска» на канале НТВ был приостановлен. Причиной отмены трансляций стало проведение спецоперации на территории Украины.