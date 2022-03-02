Сочи, Краснодарский край, , 19:26 — REGNUM 2 марта в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Данила Прохин, Родригао, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Тимофер Маргасов, Кристиан Нобоа, Викториен Ангбан, Никита Бурмистров, Матео Кассьерра.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Кирилл Набабки, Жан-Филипп Гбамен, Игорь Дивеев, Юсуф Языджи, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Хорхе Карраскаль, Антон Заболотный.

В последний раз «Сочи» и ЦСКА играли между собой 6 ноября 2021 года в матче четырнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Тот матч завершился крупной победой «Сочи» со счетом 4:1.