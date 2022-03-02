Москва, 2 марта 2022, 19:22 — REGNUM «Мы всегда симметрично отвечали на санкции, сейчас будет ассиметричный ответ, — заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По сего словам, в ближайшие дни будет представлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций»
Главная задача — поддержать экономику страны и минимизировать последствия санкций для граждан и бизнеса, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Псков.
По его словам, правительство работает над пакетом мер по поддержке экономики, граждан и бизнеса. Уже на этой неделе он будет озвучен.
Также будет сформулирован ответ России на введенные против нее санкции, который позволит больно ударить по экономикам недружественных стран.