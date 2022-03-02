Москва, , 19:22 — REGNUM «Мы всегда симметрично отвечали на санкции, сейчас будет ассиметричный ответ, — заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

По сего словам, в ближайшие дни будет представлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций»

Главная задача — поддержать экономику страны и минимизировать последствия санкций для граждан и бизнеса, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Псков.

«Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять? Сейчас задача поддержать нашу экономику, стабильность платежной системы, бизнес. Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, правительство работает над пакетом мер по поддержке экономики, граждан и бизнеса. Уже на этой неделе он будет озвучен.

Также будет сформулирован ответ России на введенные против нее санкции, который позволит больно ударить по экономикам недружественных стран.