Москва, , 19:19 — REGNUM В Москве, в студии телеканала RU. TV, 1 марта прошёл концерт «Я горжусь, что я русский!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Концерт «Я горжусь, что я русский» Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Как отмечают в пресс-службе, мероприятие прошло в поддержку военных, которые сейчас участвуют в освободительной миссии Донецкой и Луганской Народных Республик. На концерте выступили группа «Земляне», исполнители ВладиМир, Анна Семенович, Ирина Дубцова, Александр Шоуа с группой «Непара» и другие.

Добавим, что ведущими мероприятия стали Алла Довлатова и певец ЮрКисс. «Мы, артисты, как никто понимаем, как важно сегодня всеобщее единение. Я желаю нам всем мира! Желаю ЛНР и ДНР, наконец-то, оказаться в безопасности. Мы с вами!» — говорил ЮрКисс.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены лауреаты музыкальной премии «Золотой граммофон»