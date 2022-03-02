Курск, 2 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Между Курском и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус РА-2. Как сообщает ИА REGNUM, торжественный запуск пригородного поезда состоялся 1 марта.

Дмитрий Луненко На вокзале

Прямых рейсов между Курском и Воронежем не было почти 12 лет, хотя это направление было очень востребованным. Рейсы обеспечивают две пригородные пассажирские компании — АО «ППК «Черноземье» и АО «Центральная ППК».

Поезд делает остановки на станциях Семилуки, Касторная, Щигры, Черемисиново, Мармыжи, Кшень. Длительность поездки составит 3,5 часа.

С 6 марта по воскресеньям поезд РА-2 будет выезжать из Воронежа в 06:50 и прибывать в Курск в 10:15. В обратном направлении отправление состава — в 16:45, прибытие — в 20:10. С 11 марта на маршрут выйдут рельсовые автобусы РА-3. «Орланы» будут отправляться из Курска в пятницу и воскресенье в 18:09, прибытие в Воронеж — в 22:20. В субботу и понедельник отправление из Воронежа — в 05:05, прибытие в Курск — в 08:40.