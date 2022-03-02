Рига, , 19:15 — REGNUM Во вторник, 2 марта, в Латвии впервые отмечается День памяти вооруженного сопротивления советской власти местными «лесными братьями». Об этом сообщил портал bb.lv, отметив, что в мероприятии примет участие глава государства Эгил Левитс.

На территории бывшего лагеря «лесных братьев» в Стомпаки пройдет поминальное мероприятие, в ходе которого будет открыта реконструированная церковь-бункер, а также мемориал похороненным в Стомпаки.

Левитс примет участие в занятиях по государственной обороне в Гулбенской средней школе и посетит митинг в поддержку Украины, на котором обратится к местным жителям.

В ходе визита в регион запланированы встречи Левитса с представителями местных самоуправлений и предпринимателями, в ходе которых они обсудят такие темы, как энергетическая независимость и устойчивость, административно-территориальная реформа, ситуация в системе здравоохранения.

Российский военный журналист и историк Борис Рожин называет события возле Стомпаки фейком про якобы «эпичные» достижения «лесных братьев» в борьбе с НКВД.

Бой на болоте Стомпаку 2 марта 1945 года действительно был самым значительным за всю историю противоборства «лесных братьев» и чекистов в Латвии, сообщил Рожин, отметив, что весь период деятельности «суперлагеря» борцов с коммунистами, именуемого Новый Берлин, продлился не больше двух месяцев.

Всего за день боя «лесные братья» потеряли 7 человек пленными и 29 убитыми и умершими от ран. После боя им пришлось бежать и скрываться в лесах. Согласно данным НКВД, потери советской стороны составили 20 человек, включая 2 офицеров.