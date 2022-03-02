Екатеринбург, , 19:14 — REGNUM Свердловское отделение «Единой России» собирает помощь для жителей Донбасса. Для этой цели открыт счёт, на который все желающие могут перечислить деньги.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Александр Погожев © ИА REGNUM

В сборе средств также будут участвовать депутаты Государственной думы, представляющие Свердловскую область, регионального Заксобрания и местных дум.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор помощи для жителей Донбасса стартовал в Свердловской области в феврале. Уральцы активно участвуют в этой акции. Кроме того, ранее в регион прибыли первые беженцы из Донбасса.