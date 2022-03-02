Екатеринбург, 2 марта 2022, 19:14 — REGNUM Свердловское отделение «Единой России» собирает помощь для жителей Донбасса. Для этой цели открыт счёт, на который все желающие могут перечислить деньги.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса
Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM

В сборе средств также будут участвовать депутаты Государственной думы, представляющие Свердловскую область, регионального Заксобрания и местных дум.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор помощи для жителей Донбасса стартовал в Свердловской области в феврале. Уральцы активно участвуют в этой акции. Кроме того, ранее в регион прибыли первые беженцы из Донбасса.