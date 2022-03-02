Москва, , 19:13 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 18 по 25 февраля составила 50,91 рубля, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Wallspaper.ru

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на 14 копеек — до 55,04 рубля за литр.

По состоянию на 25 февраля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,60 рубля, марки Аи-95 — 51,63 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,01 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 17 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Хабаровском крае — на 0,7%.

Снижение цен зафиксировано в четырёх российских регионах, наиболее существенное в Амурской области — на 1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.