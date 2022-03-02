Рига, , 19:11 — REGNUM В условиях противостояния России и Запада Латвии нужно разобрать железнодорожные пути, соединяющие ее с восточным соседом. Об этом заявил латвийский финансист Гиртс Рунгайнис в интервью Радио 4».

Рельсы (сс) MichaelGaida

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В частности, он готов ради этого «свести к нулю» всю деятельность национальной железной дороги: «До 90% грузов, которые перевозила Латвийская железная дорога, были российскими, и понятно, что все грузы, что приходят из России, должны сойти к нулю». Свою категоричность он объяснил тем, что во время операции на Украине армия России активно использует железные дороги.

«И с точки зрения безопасности, видя малейшие риски дальнейшей эскалации, нужно снести эти дороги. Потому что мы видим, что российская армия обеспечивает логистику по этим путям», — заявил Рунгайнис.