Москва, , 20:55 — REGNUM Российская группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертов из-за спецоперации на Украине. Соответсвующий пост появился на странице коллектива в Instagram 2 марта.

Группа «Мумий Тролль» Mumiy Troll

https://www.instagram.com/p/CamjLIkNtiy/

По словам участников группы, они «более двух десятков лет писали песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», но «музыка сорвалась». Также музыканты призвали всех к перемирию.

Напомним, что группа «Мумий Тролль» начала свою деятельность в 1983 году. С того момента бессменным лидером коллектива является Илья Лагутенко.

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