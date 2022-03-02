Москва, , 19:08 — REGNUM Депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов в авторской колонке для Федерального агенства новостей (ФАН) высказал опасения в связи с появлением в интернете большого количества фейков, связанных со спецоперацией России на Украине. Майданов предложил всем ветвям власти, а также педагогическому сообществу противопоставить этому более активную, последовательную и поступательную работу с молодежью.

Интернет ИА REGNUM

«Меня, как гражданина и депутата, очень беспокоит огромное количество фейковой, лживой информации, распространяемой в интернете в связи со специальной операцией России на Украине. С моей точки зрения, пока мы проигрываем скоординированную Западом информационную кампанию, которую ведут с нами с территории Украины и Европы. Особенно опасно, что под влияние чуждой нам пропаганды попадает молодежь, подростки, которые легко доверяют тем, кому не стоит доверять.

Думаю, нам нужно постараться переломить эту ситуацию. Обращаюсь к представителям всех ветвей исполнительной власти, к общественным и политическим организациям, но в первую очередь к тем, кому доверено воспитание нашего подрастающего поколения — к российскому педагогическому сообществу. Считайте мою инициативу официальным обращением в Министерство просвещения РФ и в Министерство науки и высшего образования РФ.

Думаю, нашим педагогам — как средней, так и высшей школы — нужно незамедлительно начать проводить встречи с населением, в первую очередь с молодежью — с учащимися школ и студентами. Подобные встречи обязательно должны проходить в очном режиме. В ходе таких бесед необходимо разъяснять молодым слушателям позицию нашего государства; подробно рассказывать о предпосылках, причинах и целях специальной операции ВС РФ на территории Украины по защите народа Донбасса.

Также поддерживаю предложение советника президента, члена Общественной палаты РФ Валерия Фадеева о необходимости на время спецоперации заблокировать на территории России социальные сети компании Meta, такие как Facebook, Twitter и Instagram, а также видеохостинг YouTube. Сегодня эти соцсети, которые мы не в состоянии контролировать, фактически стали источниками дезинформации. Отдаю себе отчет, что мера эта, возможно, не совсем демократичная, но вынужденная, как и специальная операция ВС РФ.

Также поддерживаю уже принятое нашими властями решение ограничить вещание таких распространяющих дезинформацию ресурсов, как радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь"* (признан в РФ иноагентом. — Прим. ИА REGNUM). Кроме того, считаю, что нужно тщательнее отслеживать фейки и дезинформацию в отечественных социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Надеюсь, эти меры помогут нам очистить наше информационное поле от лжи и передергиваний.

Кроме того, считаю, что нашей стране нужно с пользой для себя использовать антироссийские санкции в отношении различных культурных проектов. В частности, не вижу большой беды в отмене в России нескольких мировых премьер американских блокбастеров. В конце концов, можно все это посмотреть в онлайн-кинотеатрах, а если эти сервисы станут в России недоступны, — тоже невелика беда. Как правило, в американских фильмах Россия, ее граждане, а особенно российская армия представлены не в лучшем виде. Не думаю, что такое унижение русских должно кому-то нравиться. Надеюсь, эта ситуация сыграет нам на руку и только подстегнет развитие отечественного кинематографа, который значительно окреп в последнее время. Уверен, что в условиях ограничений он станет еще лучше», — написал Денис Майданов.