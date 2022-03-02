Гомель, Белоруссия, , 19:07 — REGNUM Прибывшим из Черниговской области Украины семьям в приграничной Гомельской Белоруссии предоставлено жильё, питание и другая помощь. Вопросами их размещения и проживания занимаются белорусские чиновники, офицеры МВД и МЧС.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

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«1 марта к пограничникам погранперехода в Добрушском районе обратились граждане Украины с просьбой принять на территорию Белоруссии около 25 семей. Сегодня с самого утра на месте границы дежурили и ждали граждан Украины представители облисполкома, работники МЧС, сотрудники ГАИ, пограничной службы для организации и размещения граждан на территории Гомельской области. На данный момент смогли перейти границу только 15 человек, преобладающее большинство из них дети», — сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Напомним, накануне украинские политики, силовики и пропагандисты распространили ложную информацию о якобы состоявшемся вторжении контингента белорусских Вооружённых сил на Украину. В колонне якобы прибывшей в Черниговскую область «белорусской» военной техники распространители дезинформации насчитали 11 установок «Град».