Москва, , 19:07 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 19 по 25 февраля выросли в среднем на 0,45% после роста на 0,24% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, достигла 0,99%, а с начала текущего года — 1,99%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, сливочное масло и стерилизованное молоко — на 0,6%, чёрный чай, печенье, творог, вермишель — на 0,5%, сахар-песок, говядина, сычужные сыры, сметана, гречневая крупу, маргарин — на 0,4%.

Куриные яйца, макаронные изделия, пастеризованное молоко подорожали на 0,3%, баранина, мороженая рыбу, ржаной хлеб, пшеничная мука, сосиски и сардельки, водка — на 0,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, подсолнечное масло, пшено и соль — на 0,1%.

Одновременно с этим свинина и мясо кур стали дешевле на 0,2%, варёная колбаса — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%. В том числе бананы и помидоры стали дороже на 2,8%, белокочанная капуста — на 2,0%, морковь — на 1,2%, свекла — на 1,0%, огурцы — на 0,5%, картофель — на 0,3%, яблоки — на 0,2%, репчатый лук — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щётки подорожали на 0,8%, стиральные порошки, спички, туалетная бумага, женские гигиенические прокладки — на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,4%, туалетное мыло, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, детские подгузники — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, зубные пасты — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,3%.