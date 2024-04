Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Американская рок-группа Haim вернулась с новым синглом Lost Track, который стал их первым работой в 2022 году. Об этом 2 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

NME Алана Хейм из группы Haim

Lost Track — первый новый материал Haim после июльского трека Cherry Flavored Stomach Ache. Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым Полом Томасом Андерсоном.

Pitchfork сообщает, что премьера новой песни состоялась во время показа нового комедийного фильма Андерсона «Лакричная пицца», в котором одну из ролей исполнила участница группы Алана Хейм.

Их последний альбом Women In Music Pt. III вышел в июне 2020 года.