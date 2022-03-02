Рига, 2 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Таможенное управление Службы госдоходов Латвии (СГД) объявило, что замораживает сотрудничество с Федеральной таможенной службой России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.

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Свое решение в СГД объяснили событиями на Украине.

Прекращение сотрудничества на практике будет означать отказ от обмена данными и прочей информацией между таможенниками обеих стран. При этом подчеркивается, что обслуживание автотранспортного трансграничного сообщения прекращено пока не будет.