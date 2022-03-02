Буй, Костромская область, , 20:14 — REGNUM В Костромскую область прибыли первые жители Луганской народной республики. Об этом сообщает издание «МК в Костроме». Две семьи с детьми разместились у друзей и родственников в городе Буе.

Символы ЛНР Stealth 007

Люди получили продовольственные наборы и написали заявления на получение выплат в местном центре социального обслуживания. В дальнейшем они намерены оформлять детей в детские сады и школы и искать работу в городе.

О готовности разместить до 170 беженце в лагере «Красная горка» также заявил Красносельский район. Официальных сообщений о начале приёма жителей из ДНР и ЛНР от администрации области на момент публикации не последовало. По предварительным данным, на территории региона смогут найти пристанище до 500 человек.

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