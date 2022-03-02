Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Chance The Rapper (Чанселор Беннет) поделился фрагментом новой композиции, в которой он рассказывает о смерти первого президента США Джорджа Вашингтона. Рэпер выложил соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте 1 марта.

Рэпер Chance The Rapper NME

Чанселор представил фанатам 43-секундное видео, в котором он разглагольствует на тему смерти первого президента США, подписав: «Мне кажется это милым, возможно, удалю позже».

https://www.instagram.com/tv/CakIYwmDd7w/

Это произошло после того, как музыкант анонсировал свое возвращение с помощью нескольких постов в Instagram, поделившись кадрами студийной работы. «Как насчет новой музыки в марте», — написал он в прошлом месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-гитарист Pink Floyd высказался о спецоперации России

Читайте развитие сюжета: Трио Haim выпустило новый сингл Lost Track