2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова министра иностранных дел России о том, что Российская Федерация не допустит появления на Украине ядерного оружия.

Елизавета Коробова, , 19:25 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и «предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В России поняли, что будапештский меморандум мёртв, поэтому Украину ничего не остановит от вступления в НАТО и приобретения ядерного оружия. Такие угрозы несопоставимы с дальнейшим терпением нашей страны. Пора было предотвратить ядерную угрозу», — указывает Андрей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина — территория безумия, поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в руки безумного руководства попало оружие массового уничтожения.

«Таким неадекватным странам, как Украина, нельзя позволить иметь ядерное оружие. Это будет угрозой для всего мира», — отмечает «Флорида Х».

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия проявляла мастерство терпения в связи с украинской агрессией, но возможность появления на Украине ядерного оружия необходимо было пресекать незамедлительно.

«Заметьте, что Россия очень долго терпела на себе агрессию Украины. Сколько людей за восемь лет погибло! Ужас! Но когда Зеленский начал угрожать России ядерным оружием, т. е. в одночасье миллионы человек могут быть стёрты с лица земли, тогда всё, конец. Такое терпеть не может себе позволить ни одно государство на Земле. Россия вынужденно принуждает Украину отказаться от своей внезапной «ядерной программы», — написал Сергей М.

Часть людей полагает, что российское руководство своим миролюбием довело Украину до окончательной потери из виду допустимых рамок.

«А раньше Украина не представляла русским угрозу? Десятки тысяч убили на Донбассе. Восемь лет прошло. Разве нельзя было без таких жертв? Довели ситуацию до того, что оборзевшие укры начали бряцать ядерным оружием. Это уже мировая катастрофа замаячила! Слава Богу, что опомнились!» — поделился своим мнением Александр К.

Умный очень. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Россия пользуется теми же методами, которыми оперируют американские военные, когда начинают чувствовать на себе от какой-то из стран угрозу применения оружия массового поражения.

«Заметьте, что потенциальная возможность Ирана получить ядерное оружие уже десятилетия заставляет США душить эту страну санкциями, убивать разного рода иранских учёных и совершать хакерские атаки на атомные объекты. Чем Россия хуже? Устранили ядерную угрозу у наших границ. Америка должна нам руку жать», — считает Оля Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что несмотря на моральное право России принудить Украину к миру и не допустить появления на её территории ядерного оружия, тем не менее страны Запада ведут циничную информационную войну против нашей страны.

«Весь мир тонет в лицемерии. Вспомните, что было с Ираном, когда тот решил себе АЭС построить. «Иран хочет получить ядерное оружие!» — орали в Вашингтоне. До сих пор отравляют жизнь иранцам. Этого самого оружия мы так и не увидели. Значит, Америка поступила правильно, с её точки зрения. Точно так же поступает и Россия, но её наказывать пытаются! За что? Зеленский же сам начал разговоры на тему ядерного оружия! Двойные стандарты засуньте себе в одно место. Мы думаем о своей безопасности. Правда на нашей стороне», — пишет Алина А.

Напомним, 1 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на конференции по ядерному разоружению о том, что Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и «предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине».