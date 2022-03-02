Москва, , 18:44 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» собрали и уже передали беженцам из ЛНР и ДНР 400 тонн гуманитарной помощи: воду, продукты, детские игрушки, одежду, канцелярские принадлежности для школьников, средства личной гигиены и вещи первой необходимости. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Наш волонтерский штаб продолжает свою работу. В регионах России молодогвардейцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из ЛДНР. Среди вещей первой необходимости средства личной гигиены, продукты, одежда. Конечно, особое внимание уделили детским вещам: для самых маленьких собрали игрушки, детское питание, для школьников — канцелярские принадлежности. Однозначно, сбор гуманитарной помощи завершать пока не будем. Для нас очень важно, чтобы помощь дошла до каждого беженца из Донбасса», — отметил Антон Демидов.

Гуманитарную помощь беженцам уже передали из 12 российских регионов: Москвы, Смоленской, Московской, Тульской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Республики Татарстан. В ближайшее время к ним присоединятся и другие регионы России.

Напомним, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в качестве волонтеров оказывают помощь беженцам из ЛДНР.

В 22 российских регионах молодогвардейцы совместно с общественной приемной «Единой России» оборудуют детские игровые комнаты и совместно с театрами организуют спектакли для детей беженцев.