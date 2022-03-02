Москва, , 18:52 — REGNUM Открытый урок «Защитники мира» пройдёт в российских школах 3 марта, сообщили 2 марта в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«3 марта в 12:00 (по московскому времени) состоится Всероссийский открытый урок «Защитники мира». Эфир будет посвящён освободительной миссии на Украине», — сообщили в министерстве.

В ходе этого мероприятия учащиеся ознакомятся с предысторией сегодняшних событий, которые происходят в Донбассе и на Украине. Школьникам расскажут, какую опасность представляет НАТО для России.

«Урок также поможет разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации», — говорится в сообщении. Эфир доступен в паблике Минпросвещения РФ в «ВКонтакте», на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в паблике Института воспитания РАО в «ВКонтакте».

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