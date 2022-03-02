Калининград, , 18:41 — REGNUM Уничтожение авиации и беспилотников условного противника будет отработано в ходе полевого выхода подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота (БФ), сообщает 2 марта пресс-служба флота.

ПВО в действии Mil.ru

«Практические занятия пройдут на нескольких полигонах в Калининградской области», — уточняется в сообщении БФ.

Одним из этапов учений будут боевые стрельбы.

«Боевые расчёты уничтожат воздушные цели, имитирующие самолёты, вертолёты и беспилотные аппараты условного противника, летящие на различных высотах и скоростях. Для обозначения средств воздушного нападения условного противника планируется задействовать самолёты и вертолёты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени», — сообщает пресс-служба БФ.

В ходе учений будут применяться зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и «Верба», самоходные зенитные установки «Тунгуска» и «Шилка».

Всего в учениях примут участие более 100 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 500 военнослужащих.

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