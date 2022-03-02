Москва, 2 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Активисты проектов РДШ — от школьников до взрослых педагогов — включились в различные направления помощи детям, приехавшим в Россию с территории ДНР и ЛНР.

РДШ Помощь

Советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и координаторы из проекта «Навигаторы детства» помогают в организации встречи беженцев, расселении и адаптации прибывающих детей. В 10 пунктах временного размещения Нижнего Новгорода сейчас работают 48 человек, в том числе педагогические работники образовательных организаций области.

Более 50 участников проекта «Лига вожатых» занимаются организацией досуга детей школьного возраста. Они работают в пунктах временного размещения в Ростовской, Воронежской, Рязанской, Московской областях. Вожатые проводят мастер-классы и игры и через командную работу помогают вновь прибывшим детям освоиться на новом месте и влиться в компанию сверстников.

Школьники тоже помогают в создании благоприятной эмоциональной атмосферы для прибывающих. В Воронеже и Волгограде прошли встречи с участием активистов РДШ, целью которых было через общение и игры на сплочение поддержать приехавших детей, помочь им завести знакомства. В ближайшие дни такие встречи пройдут в Ростове-на-Дону, Курске, Туле и других городах.

В частности, 3 марта для беженцев, размещенных в детском лагере неподалеку от подмосковного Клина, пройдет встреча с писателем Олегом Роем и мастер-классы. Ребятам также передадут подарки, которые собрали в рамках гуманитарной помощи: книги, настольные игры, наборы для рисования и творчества.

Пункты сбора гуманитарной помощи от РДШ открыты в большинстве регионов России. На сегодня это более 2 тысяч точек. Пункты находятся в образовательных учреждениях и ресурсных центрах РДШ. Например, в Самарской области собрано более 20 тонн помощи. Первые партии уже поступили в пункты размещения в Ростове-на-Дону.

Организацией сбора помощи в школах занимаются активисты конкурса «Добро не уходит на каникулы». Помимо сбора книг и канцелярских принадлежностей школьники пишут письма поддержки и отправляют видеопослания для своих ровесников.