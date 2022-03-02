Душанбе, , 18:36 — REGNUM По данным посольства Таджикистана на Украине, граждан республики в списке пострадавших нет, сообщает Азия Плюс.

Таджикистан Шухрат Саъдиев

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«На утро 2 марта, в связи с обострением ситуации за последние сутки, резко увеличилось число граждан Таджикистана, желающих покинуть территорию Украины. На данный момент 823 человека выехали в Польшу и 121 — в Молдову», — сообщает издание со ссылкой на источник в МИД страны.

По словам источника, эти данные могут изменяться, поскольку желающие уехать стоят в очередях на границах Польши и Молдовы.

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