Москва, , 18:54 — REGNUM Американский актёр Джеффри Райт призвал вернуть кинокомикс «Бэтмен» в российский прокат. Информацию об этом опубликовал портал «Культуромания» 2 марта.

Джеффри Райт Скриншот YouTube

«Этот фильм про коррупцию, о политических проступках в самой верхушке системы, про граждан, которых покинули их лидеры. Если бы я что-то решал, я бы его показывал по всему миру», — заявил актёр. Известно, что в картине Райт исполнил роль комиссара Гордона.

Ранее кинокомпания Warner Bros. отменила премьеру «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в России. Причиной для подобного решения стало проведение спецоперации на территории Украины.

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