Москва, , 18:33 — REGNUM В ближайшее время может серьезно возрасти количество квартирных краж, считает профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 2 марта, комментируя складывающуюся в РФ ситуацию с наличностью. «Число краж будет расти с космической скоростью. Ведь воришки тоже понимают, что люди снимают деньги со счетов и держат их дома. Поэтому лучше открыть ячейку в банке», — отметил эксперт.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако, по его мнению, у государства достаточно денег, чтобы платить по рублевым обязательствам, следовательно, госбумаги, которые сегодня дают доходность на уровне ставки рефинансирования на срок в 3−4 года — это более или менее понятная инвестиция. «При этом мы должны учитывать важную вещь, что через 1,5 — 2 года, а может и через 3 года, инфляция начнет снижаться, а эти бумаги начнут расти в цене», — подчеркнул сопредседатель «Партии Роста».

«Возникает еще один вопрос — доверия к государству у обычных граждан. У многих сегодня возникает вполне понятный страх: сможет ли в текущих условиях государство обслуживать суверенный долг? И захочет ли? Полагаю, что в итоге все будет нормально, и оцениваю такой риск, как незначительный. Государство имеет возможность рассчитаться, и это не вызывает сомнений», — добавил Коган.