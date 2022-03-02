Пенза, 2 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Пензенской области внесли изменения в режим повышенной готовности, действующий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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Согласно введенным изменениям, в Пензенской области отменили соблюдение социальной дистанции в помещениях, общественных местах и транспорте. В регионе вновь можно проводить массовые досуговые, зрелищно-развлекательные, культурные, спортивные, выставочные и другие подобные мероприятия. Также разрешено посещение музеев, театров, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, фитнес-клубов, бассейнов, досуговых, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с использованием всех посадочных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко анонсировал предстоящее смягчение ковид-ограничений.

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