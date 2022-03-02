Таллин, , 18:32 — REGNUM В заявлениях властей Эстонии о готовности принять тысячи военных беженцев с Украины пока превалируют эмоции, а не холодный расчет. Об этом заявил эстонский публицист Родион Денисов порталу rus.objektiiv.ee.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В любой кризисной ситуации следует просчитывать последствия тех или иных действий хотя бы не несколько шагов вперед. В противном случае принятые второпях решения могут больно ударить по коренным жителям, считает журналист.

Он добавил: «К сожалению, ни один из эстонских политиков, призывающих принимать украинских беженцев, открыто не объяснил, что Эстония будет делать, если счет въезжающих пойдет на десятки или даже сотни тысяч». Денисов уверен, что со всей остротой встанут вопросы социального обеспечения и гарантий беженцам, обеспечения таких людей работой на долгие годы. Или же политики всерьез надеются, что люди уедут сразу, как только на Украине прекратятся боевые действия?».

Учитывая количество въехавших в Эстонию в последние годы украинских гастарбайтеров, пишет Денисов, можно предположить, что даже те, кто прибудут сюда в качестве беженцев, по всей вероятности, захотят остаться тут навсегда.

«А раз так, то сразу возникает вопрос — как быть с интеграцией этих людей в эстонское общество? Понятно, что эти люди серьезно изменят обстановку на рынке труда, потеснив оттуда за счет зарплатного демпинга тысячи местных», — прогнозирует он.

Но кроме этого, добавляет эстонский публицист, явно возникнут проблемы и в части ментальной интеграции, ведь прибывающие люди сильно отличаются в подходах к жизни и привычках не только от местных эстонцев, но даже от проживших уже 30 лет в условиях независимой Эстонии русскоязычных жителей республики.