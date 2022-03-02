Ташкент, , 18:32 — REGNUM Центральный банк Узбекистана в среду, 2 марта, установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта, сообщает Газета.уз.

Узбекский сум (сс) surrealpenguin

«Курс сума к рублю за день укрепился на 15,38 сумов — до 99,73 сума за рубль», — говорится в публикации. Причем 24 февраля — в день начала Россией специальной военной операции — «российская валюта торговалась по 136,41 сумов, но с тех пор подешевела к национальной валюте Узбекистана на 26,8%».

Отмечается, что согласно архиву курса валют ЦБ Узбекистана, курс рубля к суму опустился до двузначных значений впервые с 5 сентября 2017 года. «Тогда в рамках либерализации валютной политики сум к рублю и другим иностранным валютам подешевел почти в два раза», — сообщает издание.

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