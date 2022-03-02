Каракас, 2 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Партия лекарств и медицинских расходных материалов весом 16 тонн прибыла 2 марта в Венесуэлу из Китая. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на министра здравоохранения Венесуэлы Магали Гутьерреса.

Флаг Венесуэлы

По его словам, гуманитарная партия была направлена республике в рамках поддержки азиатской страной борьбы с коронавирусом, а также для того, чтобы подчеркнуть дружественные отношения между странами.

Власти Венесуэлы признают, что поддержка Китая важна для поддержания здравоохранения и экономики латиноамериканской республики в условиях ограничительных санкций, наложенных США.