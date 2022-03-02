Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Молодежи угрожает ранняя потеря слуха из-за громкой музыки в ночных клубах и на концертах, сообщает 2 марта Reuters со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

ВОЗ выпустила новый международный стандарт для безопасного прослушивания музыки. Отмечается, что почти 40% подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет подвержены чрезмерно громким звукам в ночных клубах, барах и на дискотеках. В связи с этим ВОЗ рекомендует не превышать максимальный средний уровень звука в 100 децибел.

В ВОЗ отмечают, что в мире усиливается риск потери слуха на фоне распространения аудиоустройств, а также в связи с тем, что большинство общественных мест не обеспечивает безопасного звукового пространства.

Эксперты организации среди прочего рекомендуют отслеживать уровень окружающего людей звука, а также организовывать тихие зоны там, где проводятся мероприятия.