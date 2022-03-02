Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Сервис микроблогов Twitter планирует ввести ограничение доступа к ресурсам российских государственных СМИ, заявила 2 марта журналистам представитель Twitter Кэти Росбро.

Информационная война ИА REGNUM

По её словам, это будет предпринято по примеру Евросоюза, который закрыл вещание российских телеканалов RT и Sputnik.

«Санкции со стороны Европейского союза подтолкнули нас к тому, чтобы также ограничить подобный контент в странах-членах ЕС, и мы намерены последовать этому примеру», — заявила Росбро.

При этом она добавила, что есть планы глобального ослабления российского медиа-контента, не ограничиваясь пределами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта вступило в силу решение ЕС о приостановке вещания RT и Sputnik.

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