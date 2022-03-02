Нью-Йорк, США, 2 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа прокомментировал новость о его воссоединении с женой, актрисой Лизой Боне. Об этом 2 марта пишет Page Six.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

Как отмечает издание, Момоа появился на премьере кинофильма «Бэтмен» в Нью-Йорке (США) без Боне, так как она не смогла присутствовать на мероприятии. Однако, по словам актёра, они с супругой «всё ещё семья».

Ранее Момоа и Боне заявили о том, что расстаются после 16 лет брака. Однако спустя пару недель ряд американских СМИ сообщил, что пара снова вместе.