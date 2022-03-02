Минск, 2 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Вступившее в действие с 1 марта постановление правительства Эстонии о запрете ввоза в эту прибалтийскую постсоветскую республику некоторых видов белорусских нефтепродуктов является иррациональным. Об этом говорится в опубликованном комментарии МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«Данный факт остался незамеченным и на практике не имеет значения для белорусской стороны. Дело в том, что Белоруссия без каких-либо проблем и потерь давно переориентировала свои товарные потоки на другие логистические направления. При этом мы уверены, что данный шаг эстонского правительства ощутили на себе, прежде всего, сами эстонцы и эстонский бизнес, который потерял десятки миллионов евро доходов от ежегодных перевозок около 1,8 млн. тонн грузов из нашей страны», — сказано в официальном комментарии.

По мнению МИД Белоруссии, «сложно найти рациональное объяснение неуемному желанию эстонского правительства наказать собственных граждан в погоне за возможностью выделиться среди стран ЕС в безуспешных попытках посильнее «насолить» Белоруссии».

Напомним, Эстония вслед за Литвой в инициативном порядке применила к Белорурссии политические и экономические санкции, не признавая Александра Лукашенко законным президентом. Правительство Эстонии поддерживает радикальных белорусских националистов, при этом преследуя за взгляды, убеждения и правозащитную деятельность эстонских граждан — Сергея Середенко и других.