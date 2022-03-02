Москва, 2 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Введённый Западом пакет санкций в отношении России является масштабным, однако последствия от него преодолимы. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Причем самый болезненный этап из-за введённых мер происходит именно сейчас — когда российская экономика только столкнулась с введенными ограничениями и ещё не успела к ним приспособиться. Со временем же ситуация будет улучшаться, уверен эксперт.

«С одной стороны нельзя сказать, что будет легко. Но с другой стороны не стоит драматизировать масштабы проблем, они решаемы. Да, когда сейчас все это вводится, сейчас самый болезненный момент. Но из опыта СССР ясно, что решить эти проблемы можно», — сказал Хестанов.