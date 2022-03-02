Санто-Доминго, , 19:01 — REGNUM Доминиканской Республике при содействии дипломатических учреждений в Восточной Европе удалось эвакуировать с Украины десять доминиканских граждан. Об этом сообщает 2 марта новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Эвакуация осуществлялась через территорию Польши, Молдавии и Словакии. В настоящее время МИД республики прикладывает усилия, чтобы вывезти еще десять человек.

Напомним, ранее латиноамериканские страны направили Генеральному секретарю ООН официальный запрос о помощи в обеспечении безопасной эвакуации граждан.

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