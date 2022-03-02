Вашингтон, 2 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Американский радиоведущий Charlamagne tha God (Ленард Ларри Маккелви) выступил с критикой рэпера Канье Уэста (Йе). Информацию об этом передаёт издание HipHopDX 2 марта.

David Shankbone Канье Уэст

По мнению ведущего, недавний выпуск Уэстом новой пластинки на эксклюзивных плеерах является неправильным поступком и совершенно не развивает музыкальный рынок. Также Charlamagne tha God отметил, что подобный маркетинговый ход способны организовать Дрейк (Обри Дрейк Грэм), Рианна (Робин Рианна Фенти) и Адель (Адель Лори Блу Эдкинс).

Ранее Канье Уэст выпустил свой новый альбом Donda 2 эксклюзивно на плеерах Stem Player. Цена устройства составила $200.