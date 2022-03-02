Вашингтон, 2 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Музыкант Джо Джонас и актриса Софи Тёрнер во второй раз станут родителями. Об этом 2 марта пишет The Sun, ссылаясь на источник.

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По словам инсайдера, звёздная пара «абсолютно в восторге и не может дождаться, когда у Уиллы (дочь Джонас и Тёрнер — ИА REGNUM) появится брат или сестра». Тёрнер и Джонас пока не давали комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что Софи Тёрнер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году. Спустя три года пара поженилась и в 2020 году объявила о появлении первенца.