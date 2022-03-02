Москва, , 18:19 — REGNUM Западным странам будет крайне проблематично отказаться от экспорта ресурсов из России. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, даже если Евросоюз решится на такой шаг, на реализацию поставленной задачи у него уйдут годы. А за это время Россия сможет перестроить свою экономику.

«Конечно, все это не радует, но говорить, «Ах мы все умрём», — не умрём. Самое болезненное — ограничение экспорта. И есть сомнения, имеется ли у Запада техническая возможность его ввести. И есть самое главное — это газ. Если заменить нашу нефть можно, то с газом сложнее. Полностью отказаться от российского газа — вот просто технически проблематично. На это нужны годы», — сказал Хестанов.

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