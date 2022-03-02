Ставрополь, 2 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Стратегические планы развития Ставрополья сохраняются, считает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В Москве 2 марта встречу со ставропольским губернатором провёл заместитель председателя правительства РФ, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак.

Norden-wind.ru Кавказские Минеральные Воды

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По словам губернатора, незаконные санкции в отношении нашей страны — это окно возможностей, чтобы занять те ниши, из которых сегодня выходят наши недружественные «партнеры».

"Наша цель — развивать экономику в любых условиях. Сегодня мы чувствуем поддержку правительства РФ по вопросам развития Кавказских Минеральных Вод, выполнения нацпроектов и по многим другим направлениям», — отметил Владимиров.

«У Ставропольского края есть огромный потенциал. Это возможности в сфере промышленности, производства химической продукции и удобрений. Безусловно, очень важное направление — курорты, которые являются настоящей достопримечательностью Ставрополья. Особое внимание здесь должно уделяться туристическому кластеру», — отметил Александр Новак.

В ходе встречи также обсуждались планы региона по инвестициям до 2024 года. Ставропольский край постепенно наращивает инвестиционный потенциал — в 2021 году в новые проекты здесь было инвестировано около 10 млрд рублей. Одновременно на исполнение национальных проектов было потрачено порядка 14 млрд рублей, в настоящий момент на территории Ставрополья реализуется 11 из 14 нацпроектов.

Владимир Владимиров отметил, что на курортах края до 2030 года планируется реализация более 45 крупных коммерческих инвестиционных проектов по строительству санаториев и гостиниц общей емкостью номерного фонда более 22 тысяч мест. Базовым условием для осуществления этих планов является обеспечение площадок необходимой коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктурой — необходимо реконструировать или построить 24 таких объекта. Реализация части этих проектов должна быть начата уже в 2023 году.

Глава Ставрополья предложил реализовать эти инфраструктурные проекты с участием федерального центра, использованием различных механизмов поддержки. По поручению Александра Новака инициатива будет проработана в правительстве РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае будет создан экотехнопарк.

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