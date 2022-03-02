Сараево, 2 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Позиция члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика (представляет Республику Сербскую) о неприсоединении страны к антироссийским санкциям не является общей позицией властей республики, сообщили 2 марта журналистами два других члена президиума Шефик Джаферович (представляет боснийских мусульман) и Желько Комшич (представляет хорватов).

Sepabo Шефик Джаферович

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Так, Джаферович сказал, что, вопреки заявлению Додика, Босния и Герцеговина вовсе не нейтральна по вопросу антироссийских санкций. Напротив, республика «со всем цивилизованным миром и так и останется, таковы решения наши и наших институтов».

Со своей стороны Комшич заявил, что словесное признание Додиком суверенитета ДНР и ЛНР «абсолютно неприемлемо», поскольку весь мир, кроме России, их не признаёт.