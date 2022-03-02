Буэнос-Айрес, , 18:30 — REGNUM Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро призвал британские власти прояснить вопрос о судьбе ядерного оружия, отправленного на Фолклендские острова в 1982 году. Об этом 1 марта сообщило новостное агентство MercoPress.

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Заявление министра прозвучало на конференции по разоружению в штаб-квартире ООН в Женеве. В ходе обсуждения Кафьеро сослался на документы, доказывающие факт отправки на Фолклендские острова 31 комплекта ядерного оружия.

«Великобритания обязана предоставить информацию о том, сколько килотонн ядерного материала было перевезено в Южную Атлантику в 1982 году, и какова судьба этого оружия, — сообщил министр. — Сам факт наличия ядерного оружия — это риск не только для Аргентины, но и всего атлантического региона».

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