Москва, , 18:12 — REGNUM Законопроект, убирающий препятствия для инвестиций граждан в драгоценные металлы, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Слитки золота Pixabay.com

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Предлагается освободить от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.

В соответствии с действующим законодательством, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС (20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Последующая обратная покупка организациями и банками у гражданина данных слитков осуществляется по рыночной цене без НДС.

Автор обратил внимание на то, что действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики. По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства).

Кроме того, законопроектом запрещается применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли — как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий.

Применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, что фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС, отмечает автор.

Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли оценивается в 20−30 млрд рублей.

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