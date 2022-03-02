2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что спецслужбы НАТО намеренно создают фейки о специальной военной операции России по защите Донбасса.

Светлана Рыбина, , 18:36 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что фейки о специальной военной операции России по защите Донбасса создаются спецслужбами НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 марта в социальной сети Facebook.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США, ЕС и НАТО — разжигатели войн, сами полноценных войн они не ведут. Поэтому в первую очередь они бьют информацией. А жар впоследствии загребают уже чужими руками», — считает Юрий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительного в этом нет. Было бы странно, если бы страны НАТО решили обойти стороной информационную войну против нашего государства, пишут граждане.

«Ну, ясен пень! Сейчас такие времена, когда войну ведут, прежде всего, в головах», — поделилась своим мнением Жанна Г.

Часть людей замечает, что в социальных сетях с каждым днём становится всё труднее найти аккаунт реального человека, а не бота, который с невероятной скоростью распространяет ложную информацию.

«Кто бы сомневался! Пусть беснуются дальше, закончат как минимум нервным срывом. И не лень же им регулярно под нашими российскими новостями писать и постить откровенные фейки. Хотя, наверное, за это неплохо платят. Они же там якобы все в бомбоубежищах сидят. Интересно, как они находят время на социальные сети? Значит, не особо-то конкретно эти комментаторы и бедствуют. Не надо верить каждому слезливому украинскому фейкомётчику!» — призывает Kristina T

Враньюс. Фейк. СМИ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия уже не первый раз сталкивается с ложью стран Запада, но почему-то так и не извлекает из этого важных для себя уроков.

«А что вы хотели? Это и есть информационная война. В первый раз, что ли? Я не говорю про Вторую мировую войну, которая показала, какое это мощное оружие — пропаганда. Бьёт по огромным площадям! Мы можем вспомнить бомбёжки Белграда в 1999 году, там фейков было хоть отбавляй, и все они действительно готовились под руководством НАТО. Сами же потом об этом рассказывали. Про пробирку Колина Пауэлла вспомните, которая убедила американцев вторгнуться в Ирак. Фейком же оказалось! Сами потом признавались, но мир почему-то не учится на своих ошибках. Одному и тому же шулеру все деньги в карты проигрывает», — отмечает Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что российской власти пора навести порядок в информационном поле, которое почему-то было отдано на откуп иностранцам и откровенным предателям.

«Жалкий лепет оправдания. Россия проиграла информационную войну, причём уже давным-давно. Чего жаловаться-то? Наращивайте информационную безопасность, стройте информационные стены! Берите пример с Китая!» — призывает Степан С.

Нашлись и те, кто уверены, что российский народ должен научиться фильтровать информацию и не поддаваться панике, иначе руководство страны будет вынуждено жёстко регулировать данный сектор, что не пойдёт на пользу свободе слова.

«НАТО работает не столько в военном плане на земле, сколько в информационном поле. Информационная победа может обеспечить заблаговременную победу над противником в самый первый день ведения боевых действий. Увы, у России такого мощного рупора пропаганды нет. Хотя, может быть, и к счастью. Мы с вами, простые граждане, зато не подвержены замбированию, которое проводится в странах Восточной Европы да и вообще на Западе», — указывает Irina K.

Напомним, 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-24» о том, что фейки о специальной военной операции России по защите Донбасса создаются спецслужбами НАТО. Захарова отметила, что Российская Федерация столкнулась с колоссальным противостоянием, которое «руководствуется и дирижируется из Брюсселя».