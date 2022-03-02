Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» и других детективных сериалов Андрея Божанова, попытавшегося ограбить отделение банка на севере города. Об этом 2 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Fidh.org Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что попытка ограбить отделение банка была предпринята днем 28 февраля в Калининском районе города. Неизвестный мужчина в медицинской маске на лице, зашел в помещение отделения банка на Гражданском проспекте и, направив пистолет, потребовал у 56-летнего кассира денежные средства. После этого, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

2 марта Калининский суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Божанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Несмотря на то, что следователь просил ходатайство удовлетворить, прокурор, адвокат и Божанов просили домашний арест.

«Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 27 апреля», — подытожили в ОПС.