Москва, 2 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Жители РФ и российские предприятия очень слабо зависят от ситуации на рынке акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ потерял 40% стоимости.

geralt Фондовая биржа

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«По формальным показателям российский фондовый рынок падал даже больше оценки спичрайтеров Байдена, торги акциями на Московской бирже приостановлены, ценные бумаги российских эмитентов у нерезидентов из 47 стран заморожены ответными мерами российских властей. Однако в России население мало инвестирует в акции, и количество активных счетов на Московской бирже составляет примерно 2 млн (счета хотя бы с одной операцией в месяц). В России также небольшая зависимость основной массы предприятий от рынка акций и вложений банков в акции, убытки от переоценки затронут очень небольшую часть российской экономики, — сказал Ануреев. — Глупо отрицать [то], что российская экономика шатается, но не из-за фондового рынка, а больше из-за приостановки внешней торговли на фоне большой доли экспорта и импорта».

По его словам, предстоит трудная работа по изменению хозяйственных связей, добыванию «окольными путями» критически важных компонентов, ускорению импортозамещения, изменению занятости, деталей работы с банками, бюджетных приоритетов.

«Все же российская экономика за последние десятилетия проходила через огромное количество финансовых кризисов, получив богатейший опыт реагирования на вызовы и трансформации, — сказал Ануреев. — Кризисы 1998 и 2008 годов сначала воспринимались как трудные вызовы, но спустя годы в памяти больше остались новые возможности и истории успеха при изменениях в экономике на фоне тех вызовов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев заявил, что Банку России, Минфину, коммерческим банкам и крупным заемщикам предстоит кропотливая работа по выстраиванию новых моделей долговой политики.