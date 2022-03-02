Гавана, 2 марта, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили 1 марта с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

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Три страны обвинили НАТО в попытках расширения за счет стран — сателлитов бывшего Советского Союза, объяснив российскую операцию защитой от этого расширения.

«Невозможно достичь мирного соглашения, окружая и загоняя государство в угол», — пояснил посол Кубы в ООН. «ООН нельзя использовать для эскалации конфликта», — поддержал его венесуэльский коллега.