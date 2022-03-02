Москва, 2 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Банку России, Минфину, коммерческим банкам и крупным заемщикам предстоит кропотливая работа по выстраиванию новых моделей долговой политики на внутреннем рынке, а также урегулирование многих внутренних обязательств буквально в ручном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Для понимания общей картины можно использовать такой статистический отчет Банка России, как чистая международная инвестиционная позиция. Этот отчет показывает совокупные активы и обязательства резидентов России (правительство, Центробанк, предприятия, банки, население) по отношению к другим странам. Сообразно этому отчету, совокупные международные активы всех российских резидентов составляют 1,6 трлн долларов и обязательства 1,2 трлн, то есть до текущих событий Россия в целом была в хорошем плюсе относительно остального мира, — сказал Ануреев. — Однако блокировка западными странами корсчетов крупнейших российских банков и резервов Банка России делает объективно невозможным техническое проведение платежей по обслуживанию и погашению долгов. Технические дефолты неизбежны и означают операционные трудности при фундаментальной платежеспособности».

Как пояснил Ануреев, проблематика международных расчетов также породит некоторое количество технических дефолтов по внутренним обязательствам, поскольку часть таких обязательств номинирована в рублях и находится у иностранцев.

«В целом же Банку России, Минфину, коммерческим банкам и крупным заемщикам предстоит кропотливая работа по выстраиванию новых моделей долговой политики на внутреннем рынке, а также урегулирование многих внутренних обязательств буквально в ручном режиме. Такая работа по нетипичности и сложности будет где-то между расшивкой неплатежей в конце 1990-х годов и реструктуризацией отдельных крупных частных банков в течение нескольких лет после 2014 года», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что до дефолта российской экономики ещё далеко, и, несмотря на блокировку средств ЦБ, резервы позволяют обеспечить функционирование экономики.